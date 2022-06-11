Зростання депозитних вкладів українців уповільнилось

За даними НБУ, депозити за минулий місяць збільшилися лише на 0,3% (на 4 млрд) після зростання на 3,2% та 3,6% у попередні два місяці.

Про це передає Інтерфакс-Україна

Видання зазначає, що на відміну від попередніх місяців, відбулося це за рахунок зростання валютних депозитів на 1,4%, або на 6,3 млрд – до 463,5 млрд.

Водночас депозити у гривні, що зросли на 4,7% у квітні та 7,5% у березні, у травні вперше скоротилися на 0,2%, або на 2,2 млрд – до 1 трлн 24,2 млрд.

Нагадуємо:

Вклади юридичних та фізичних осіб з початку війни станом на 31 березня зросли на 28,1 мільярда гривень в еквіваленті.