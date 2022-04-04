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Вклади у банках з початку війни зросли на 30 мільярдів – НБУ

Понеділок, 4 квітня 2022, 19:47

Вклади юридичних та фізичних осіб з початку війни станом на 31 березня зросли на 28,1 мільярда гривень в еквіваленті.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Ярослав Матузка в інтерв'ю FinClub.

"Загалом обсяг коштів клієнтів зріс: станом на 31 березня маємо плюс 28,1 млрд грн в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб у всіх валютах за фіксованим курсом) порівняно з початком війни – 24 лютого", – сказав Матузка.

За його словами, гривневі вклади населення з початку війни зросли на 18%.

Кошти вкладників переважно акумулюються на гривневих поточних рахунках, термінові та валютні вклади скорочуються.

При цьому обсяги коштів підприємств скоротилися, оскільки значна частина коштів пішла на виплати зарплат та податків, а велика кількість підприємств припинила роботу, додав Матузка.

Як повідомлялося, депозити фізосіб з початку цього року на початок війни скоротилися на 4,5%, у тому числі в лютому – на 2,7%, до 687,14 млрд грн.

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