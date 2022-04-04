Вклади у банках з початку війни зросли на 30 мільярдів – НБУ
Вклади юридичних та фізичних осіб з початку війни станом на 31 березня зросли на 28,1 мільярда гривень в еквіваленті.
Про це повідомив заступник голови Національного банку Ярослав Матузка в інтерв'ю FinClub.
"Загалом обсяг коштів клієнтів зріс: станом на 31 березня маємо плюс 28,1 млрд грн в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб у всіх валютах за фіксованим курсом) порівняно з початком війни – 24 лютого", – сказав Матузка.
За його словами, гривневі вклади населення з початку війни зросли на 18%.
Кошти вкладників переважно акумулюються на гривневих поточних рахунках, термінові та валютні вклади скорочуються.
При цьому обсяги коштів підприємств скоротилися, оскільки значна частина коштів пішла на виплати зарплат та податків, а велика кількість підприємств припинила роботу, додав Матузка.
Як повідомлялося, депозити фізосіб з початку цього року на початок війни скоротилися на 4,5%, у тому числі в лютому – на 2,7%, до 687,14 млрд грн.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"