Шмигаль заявив, що Німеччина може зіграти важливу роль у відновленні України

Прем'єр міністр Денис Шмигаль у розмові з міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини заявив, що розраховує на те що Німеччина всебічно долучиться до відновлення України.

Про це йдеться у його соцмережах.

"Розповів про нову економічну стратегію України, яка складається з низки програм, зокрема підтримки переробної та аграрної промисловості. Надання грантів малим і середнім підприємцям на розвиток цих галузей стало б сильним поштовхом для української економіки", - сказав він.

Шмигаль додав, що Україна може зробити суттєвий внесок в економічний розвиток Європи, гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню "зеленого" переходу та цифровізації Європи.

Нагадуємо:

Уряд за останні два місяці розподілив 2,3 млрд грн, аби терміново відновити критичну інфраструктуру та провести першочергові некапітальні ремонти – до осені планується відновити більшість таких об’єктів.