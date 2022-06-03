Уряд хоче до осені відновити більшість критичних об’єктів, вже витратив 2 мільярди

Уряд за останні два місяці розподілив 2,3 млрд грн, аби терміново відновити критичну інфраструктуру та провести першочергові некапітальні ремонти – до осені планується відновити більшість таких об’єктів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів на відкритті засідання уряду.

З цієї суми, Київська та Чернігівська області отримала по 400 млн грн, Харківська та Сумська області – по 250 млн грн. Місту Київ було виділено 200 млн грн, Житомирській області 100 млн грн, а Миколаївській – 56 млн грн.

"Ми закликали місцеву владу за можливості так само виділяти кошти на відбудову. Бачимо, що тут є позитивна синергія", – розповів Шмигаль. Наприклад, продовжив він, керівництво Києва долучилося до програми відновлення уряду і виділив кошти з місцевого бюджету на відбудову зруйнованого житла та об’єктів інфраструктури.

Проте, наголосив Шмигаль, зараз відбувається перший етап відбудови – триває оцінка збитків, складається технічна документація проєктів, ремонтуються критично важливі об’єкти.

"Завдання Уряду — щоб до осені більшість пошкоджених критичних об’єктів були відновлені. Щоб усі громадяни на деокупованих територіях були з водою, газом, світлом", – заявив він. За словами Шмигаля, у чотирьох повністю деокупованих областях зараз готується відновлення 83-х лікарень, 59-ти дитячих садочків, 122-х шкіл.

Шмигаль також звернувся до міжнародних компаній, які працювали в Україні, і закликав їх відновлювати свою роботу зараз, "як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах". Він запевнив бізнес у підтримці з боку уряду та заявив, що припинення роботи в Україні є санкціями проти української економіки. Натомість повернення "стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи".





