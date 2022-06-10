В "Альфа-груп" заперечують, що олігарх Фрідман просив українське громадянство

В "Альфа-груп", співзасновником якої є російський олігарх Міхаіл Фрідман, заперечують, що він просив українське громадянство.

Про це заявили в "Альфа-груп" у коментарі кремлівському ЗМІ РБК.

"Жодних переговорів на цю тему не було, інформація не відповідає дійсності", – сказав представник "Альфа-Груп". Також у компанії заперечують, що олігарх говорив з українським урядом про перереєстрацію своїх основних активів в Україні.

Раніше очільник Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Фрідман консультується з українською владою стосовно того, аби отримати українське громадянство та перереєструвати свої активи до України.

Він зауважив, що такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобич. Крім того, розповів Новіков, група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб. В рамках цього буде розглянута можлива процедура виходу з-під санкцій, зокрема шляхом передачі коштів чи активів у "фонд покаяння".

Михайло Фрідман – російський олігарх, проти якого через зв’язки з владою РФ були накладені санкції ЄС та Британії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. США наклали проти Фрідмана санкції ще у 2018 році.

Фрідман є засновником та головним акціонером Letter One та "Альфа-груп", до якого входить, зокрема "Альфа-банк" та Borjomi International. Крім того, до Letter one входить нідерландська компанія Veon, яка є акціонером мобільного оператора "Київстар".