Ціни на оренду квартир у Києві за останній місяць не змінились

Pierre Crom/Getty Images

Станом на 10 червня медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 8 тисяч гривень.

Про це йдеться у статистиці додатку Bird.

Зазначається, що станом на 10 травня цей показник становив аналогічну суму – 8 тисяч гривень. На кінець лютого ціна становила 13 тис грн на місяць.

Водночас кількість шукачів квартир відновилась до 80% в порівнянні з даними до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це один із найвищих показників за понад 100 днів війни. Наприклад, за даними bird, місяць тому кількість шукачів становила 50% довоєнного рівня.

Економічна правда