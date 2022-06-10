Ціни на оренду квартир у Києві за останній місяць не змінились
П'ятниця, 10 червня 2022, 13:40 -
Станом на 10 червня медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 8 тисяч гривень.
Про це йдеться у статистиці додатку Bird.
Зазначається, що станом на 10 травня цей показник становив аналогічну суму – 8 тисяч гривень. На кінець лютого ціна становила 13 тис грн на місяць.
Водночас кількість шукачів квартир відновилась до 80% в порівнянні з даними до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це один із найвищих показників за понад 100 днів війни. Наприклад, за даними bird, місяць тому кількість шукачів становила 50% довоєнного рівня.
Економічна правда