Ціни на оренду квартир у Києві обвалилися на 40%

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Медіана ціни оренди 1-кімнатної квартири у Києві з початку війни впала на 38%.

Про це йдеться у статистиці додатку Bird.

Якщо в лютому квартиру можна було орендувати за 13 тис грн, то станом на 10 травня медіанна ціна оренди становить 8 тис грн.

Кількість шукачів квартир становить 50% від довоєнного рівня, проте поступово відновлюється.

Аналітики Bird зазначають, що зʼявилась велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказано, що після завершення воєнного стану ціна зросте.

Економічна правда