Всі розділи
Укр / Рус

Ціни на оренду квартир у Києві обвалилися на 40%

Вівторок, 10 травня 2022, 14:47 - Cергій Мельник
 
Yevhen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Медіана ціни оренди 1-кімнатної квартири у Києві з початку війни впала на 38%.

Про це йдеться у статистиці додатку Bird.

Якщо в лютому квартиру можна було орендувати за 13 тис грн, то станом на 10 травня медіанна ціна оренди становить 8 тис грн.

 

Кількість шукачів квартир становить 50% від довоєнного рівня, проте поступово відновлюється.

Аналітики Bird зазначають, що зʼявилась велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказано, що після завершення воєнного стану ціна зросте.

 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нерухомість Київ оренда житло
Матеріали за темою
Понад 400 житлових комплексів в Україні відновили будівельні роботи 6 травня 2022, 12:27
Держава не чекатиме на виплату репарацій, аби розпочати відновлення житла – Шуляк 5 травня 2022, 12:29
На складі GoodWine під Києвом знищили 1,6 мільйона пляшок вина 4 травня 2022, 17:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті