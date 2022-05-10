Ціни на оренду квартир у Києві обвалилися на 40%
Вівторок, 10 травня 2022, 14:47 -
Медіана ціни оренди 1-кімнатної квартири у Києві з початку війни впала на 38%.
Про це йдеться у статистиці додатку Bird.
Якщо в лютому квартиру можна було орендувати за 13 тис грн, то станом на 10 травня медіанна ціна оренди становить 8 тис грн.
Кількість шукачів квартир становить 50% від довоєнного рівня, проте поступово відновлюється.
Аналітики Bird зазначають, що зʼявилась велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказано, що після завершення воєнного стану ціна зросте.
Економічна правда
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