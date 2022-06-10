Курс валют на 10 червня: скільки коштує гривня в касах банків
Середній курс гривні 10 червня практично не змінився і встановився на рівні 34,8-35,5 грн за долар, на чорному ринку гривня зміцнилася.
Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.
Так, 10 червня середні курси валют в касах банків був такими:
- Долар США 34,8-35,5 грн (курс на 9 червня – 34,8-35,5 грн);
- Євро – 36,7-37,8 грн (курс на 9 червня –36,8-37,8грн).
У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 34,75-35,55 грн, Ощадбанк – 34,7-35,55 грн, Укрексімбанк – 34,25-35,25 грн, Райффайзен – 34,8-35,7 грн.
За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку зміцнилися. На 11:30 вони становили 35,06-35,27 грн за долар, хоча днем раніше закрилися позначкою 35,04-35,64 грн.
Нагадуємо:
Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.
В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті