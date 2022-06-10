Верстати, локомотиви і бульдозери: Японія забороняє експорт до РФ групи промислових товарів
Японія опублікувала новий перелік товарів, які забороняється постачати РФ - заборона почне діяти з 17 червня. У переліку, зокрема, самоскиди, бульдозери, екскаватори, локомотиви та інша техніка для промисловості.
Перелік підготувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.
На початку червня уряд Японії анонсував заборону експорту в Росію товарів, які сприяють зміцненню її виробничої бази. Тоді список цієї продукції не уточнювався. Під експортні обмеження потрапили серед інших такі категорії промислового експорту:
- локомотиви для залізниць та автомобілі для обслуговування залізничних магістралей;
- бульдозери, механічні екскаватори, бурильні машини та тунельні екскаватори;
- парогенератори та газові генератори;
- газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори;
- підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри;
- транспортні машини та їх частини;
- ткацькі верстати, запчастини та комплектуючі для них;
- вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектуючі до них та інші товари.
Нагадаємо:
Японський уряд розширив перелік товарів і технологій, заборонених для експорту в Росію. До списку, зокрема, увійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для здійснення квантових обчислень.
Економічна правда
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