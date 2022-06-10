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Верстати, локомотиви і бульдозери: Японія забороняє експорт до РФ групи промислових товарів

П'ятниця, 10 червня 2022, 09:30 - Олексій Павлиш

Японія опублікувала новий перелік товарів, які забороняється постачати РФ - заборона почне діяти з 17 червня. У переліку, зокрема, самоскиди, бульдозери, екскаватори, локомотиви та інша техніка для промисловості.

Перелік підготувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.

На початку червня уряд Японії анонсував заборону експорту в Росію товарів, які сприяють зміцненню її виробничої бази. Тоді список цієї продукції не уточнювався. Під експортні обмеження потрапили серед інших такі категорії промислового експорту:

  • локомотиви для залізниць та автомобілі для обслуговування залізничних магістралей;
  • бульдозери, механічні екскаватори, бурильні машини та тунельні екскаватори;
  • парогенератори та газові генератори;
  • газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори;
  • підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри;
  • транспортні машини та їх частини;
  • ткацькі верстати, запчастини та комплектуючі для них;
  • вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектуючі до них та інші товари.

Нагадаємо:

Японський уряд розширив перелік товарів і технологій, заборонених для експорту в Росію. До списку, зокрема, увійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для здійснення квантових обчислень.

Економічна правда

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