Верстати, локомотиви і бульдозери: Японія забороняє експорт до РФ групи промислових товарів

Японія опублікувала новий перелік товарів, які забороняється постачати РФ - заборона почне діяти з 17 червня. У переліку, зокрема, самоскиди, бульдозери, екскаватори, локомотиви та інша техніка для промисловості.

Перелік підготувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.

На початку червня уряд Японії анонсував заборону експорту в Росію товарів, які сприяють зміцненню її виробничої бази. Тоді список цієї продукції не уточнювався. Під експортні обмеження потрапили серед інших такі категорії промислового експорту:

локомотиви для залізниць та автомобілі для обслуговування залізничних магістралей;

бульдозери, механічні екскаватори, бурильні машини та тунельні екскаватори;

парогенератори та газові генератори;

газові та вакуумні насоси, газові компресори, вентилятори;

підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри;

транспортні машини та їх частини;

ткацькі верстати, запчастини та комплектуючі для них;

вимірювальне та контрольно-вимірювальне обладнання, комплектуючі до них та інші товари.

Нагадаємо:

Японський уряд розширив перелік товарів і технологій, заборонених для експорту в Росію. До списку, зокрема, увійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для здійснення квантових обчислень.

Економічна правда