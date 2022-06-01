Шмигаль анонсував полегшену процедуру розмитнення авто через "Дію"

Найближчим часом українці зможуть користуватись полегшеною процедурою швидкого розмитнення автомобілів через "Дію".

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується податків на автомобільний транспорт, то ця норма в проєкті закону відстрочена до 1 липня але до цього часу буде впроваджено полегшену процедуру швидкого розмитнення автомобілів через "Дію", - пояснив Шмигаль.

За його словами, всі українці зможуть розмитнити автомобілі на під'їзді до митного контролю з автоматичною реєстрацією та надходженням документів і номерів додому, або з можливістю забрати у визначений час у Центрах реєстрації чи Центрах надання адміністративних послуг.

При цьому, прем'єр зауважив, що стратегія держави в автотранспорті спрямована на електромобілі та гібридні автомобілі.

Кабмін уже передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо повернення до оподаткування імпорту, сказав також Шмигаль.

Шмигаль додав, що уряд працює над підписанням Україною конвенції про входження до спільного митного транзитного простору, який "значно полегшить контроль, митне та прикордонне оформлення".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

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Економічна правда