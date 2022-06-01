Перекази українців з–за кордону скоротилися на 10% за рік

За чотири місяці року з-за кордону в Україну переказали 4,07 млрд доларів, або на 10% менше, ніж за відповідний період торік.

Про це йдеться у даних Національного банку.

Так, за попередніми даними за січень-квітень 2022 року в Україну було перераховано 4,07 млрд доларів, з яких 2,8 млрд доларів – у якості чистої оплати праці (тобто оплата за винятком витрат мігрантів у країні перебування).

Витрати мігрантів у країні перебування дещо скоротилися – з 1,07 млрд грн до 1,05 млрд грн, якщо порівняти перші чотири місяці 2021 та 2022 року.

Таким чином перекази за чотири місяці скоротилися на 0,5 млрд доларів, або на 10%.

Приватні трансферти становили 1,2 млрд доларів, причому з них 533 млрд доларів – перекази робітників, що працюють за кордоном понад рік.

Нагадуємо:

За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні 15 млрд доларів – найбільше за весь час.