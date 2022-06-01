Котіна призначили президентом Енергоатома
Середа, 1 червня 2022, 14:08 -
Петра Котіна, який дотепер виконував обов'язки голови НАЕК "Енергоатом", призначили на цю посаду терміном на рік з дня припинення воєнного стану.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів.
"Призначити Котіна Петра Борисовича президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану", – йдеться у розпорядженні.
Котін виконував обов'язки голови НАЕК з 2020 року, а до того моменту керував Запорізькою АЕС.
Останнього керівника "Енергоатома" без приставки "в.о.", Юрія Недашковського, Кабінет міністрів звільнив ще у 2019 році.