Котіна призначили президентом Енергоатома

Петра Котіна, який дотепер виконував обов'язки голови НАЕК "Енергоатом", призначили на цю посаду терміном на рік з дня припинення воєнного стану.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів.

"Призначити Котіна Петра Борисовича президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану", – йдеться у розпорядженні.

Котін виконував обов'язки голови НАЕК з 2020 року, а до того моменту керував Запорізькою АЕС.

Останнього керівника "Енергоатома" без приставки "в.о.", Юрія Недашковського, Кабінет міністрів звільнив ще у 2019 році.