ФК "Мілан" змінює власника: американська інвесткомпанія заплатить за клуб 1,2 мільярда євро

Американська інвестиційна компанія Redbird Capital Partners стане новим власником італійського футбольного клубу "Мілан" - компанія досягла угоди з інвестфондом Elliott Management Corp. про купівлю клубу за 1,2 млрд євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що Redbird Capital Partners досягла остаточної угоди про купівлю "Мілана". Співрозмовники агентства зазначили, що про угоду мають офіційно оголосити 1 червня.

У середу, 1 червня, про досягнення угоди про продаж офіційно підтвердили на сайті "Мілана".

В офіційній заяві компаній йдеться, що чинний чемпіон італійської Серії А перейде до нового власника влітку, а закриття угоди очікується не пізніше вересня 2022 року.

При цьому, угода, за якою клуб оцінюється в 1,2 млрд євро, дозволить Elliott зберегти міноритарну частку в клубі та місця в раді директорів, що має зміцнити партнерство між RedBird і Elliott.

Зазначається, що пріоритетом RedBird є продовження шляху ФК "Мілан", який у травні став чемпіоном Італії уперше за 11 років, до вершин світового футболу.

"Це велика честь бути частиною славетної історії "Мілана". І ми раді відіграти свою роль у наступній главі клубу, оскільки він повертається на своє законне місце навершин ах італійського, європейського та світового футболу", - заявили представники нового власника.

"Коли Elliott придбав "Мілан" у 2018 році, ми успадкували клуб з величезною історією, але з серйозними фінансовими проблемами та посередніми спортивними результатами.

Наш план був простим: створити фінансову стабільність і повернути "Мілан" до того місця, де йому належить в європейському футболі. Сьогодні я вважаю, що ми досягли обох цілей", - заявив керуючий партнер Elliott Гордон Сінгер.

Як зазначає Bloomberg, нью-йоркська компанія Redbird, заснована Джеральдом Кардинале, управляє активами на близько 6 млрд доларів.

Компанія є акціонером Fenway Sports Group Holdings, яка є власником англійського футбольного клубу "Ліверпуль" і американської бейсбольної команди "Бостон Ред Сокс".

RedBird Capital Partners також має контрольний пакет у французькій футбольній команді "Тулуза".

Bloomberg нагадує, що Redbird виграв конкуренцію у інвестора з Бахрейну Investcorp у битві за "Мілан".

Економічна правда