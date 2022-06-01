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Сервіс таксі Gett припинив роботу в Росії

Середа, 1 червня 2022, 09:12 - Олексій Павлиш

Сервіс таксі Gett припинив роботу в Росії: раніше компанія повідомила, що останній день роботи мобільного додатка для водіїв - 31 травня.

Про це пише "Комерсант".

У середині травня Gett повідомив, що припинить підтримку та забезпечення функціонування мобільного додатка для водіїв із РФ з 1 червня.

Таким чином, останній день роботи мобільного додатка Gett для водіїв – 31 травня включно. Після цього водії не зможуть отримати замовлення на поїздки.

Про те, що компанія планує залишити російський ринок перевезень та доставки, Gett оголосила у березні.

Зазначається, що Росія забезпечувала близько 17% валового прибутку компанії.

Як пише "Интерфакс", виручка російської юрособи Gett - ТОВ "Геттаксі Рус" - за підсумками 2021 року становила 4,39 млрд рублів, чистий збиток - 674 млн рублів.

У пресслужбі сервісу підтвердили виданню "Бумага" інформацію про вихід із російского ринку.

Економічна правда

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