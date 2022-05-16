Сервіс таксі Gett припинить роботу в Росії з 1 червня
Сервіс таксі Gett повідомив, що припинить підтримку та забезпечення функціонування мобільного додатка для водіїв із РФ з 1 червня.
Про це йдеться у повідомленні, яке розіслали водіям, пише "Интерфакс".
Таким чином, останній день роботи мобільного додатка Gett для водіїв – 31 травня включно. Після цього водії не зможуть отримати замовлення на поїздки.
У Gett обіцяють виконати всі зобов'язання щодо поїздок, здійснених до кінця місяця.
Про те, що компанія планує залишити російський ринок перевезень та доставки, Gett оголосила у березні.
Зазначається, що Росія забезпечувала близько 17% валового прибутку компанії.
Як пише "Интерфакс", виручка російської юрособи Gett - ТОВ "Геттаксі Рус" - за підсумками 2021 року становила 4,39 млрд рублів, чистий збиток - 674 млн рублів.
У пресслужбі сервісу підтвердили виданню "Бумага" інформацію про вихід із російского ринку.
Економічна правда
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