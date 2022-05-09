Україна щодня втрачає 170 мільйонів доларів через блокування портів

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Щодня Україна втрачає 170 млн доларів через заблоковані морські порти, при цьому всередині країни заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ході робочої поїздки з президентом Єврокомісії Шарлем Мішелем, повідомляє Урядовий портал.

Він нагадав, що зараз у морських портах України заблоковано майже 70 суден, зокрема 10 із них простоюють в Одеському порту. Переважна кількість кораблів – це балкери та судна для перевезення генеральних вантажів.

"Заблоковано 90 млн тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи", — сказав Шмигаль. Частину запасів вдалося вивезти автотранспортом і залізницею, інші ж "стоять під обстрілами або захоплені російськими військовими".

Український прем’єр наголосив, що Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані порти, а експортні можливості країни впали понад як наполовину. Це вже призвело до подорожчання агропродукції на світових ринках.

Очільник ЄС наголосив, що всю відповідальність за "потенційно драматичну ситуацію" для багатьох країн світу несе Росія. Він запевнив, що ЄС зробить усе можливе зі свого боку, щоб розв’язати проблему продовольчої катастрофи у світі.

Нагадуємо:

В українських морських портах наразі заблоковано 70 суден, адже з них неможливо здійснювати судноплавство, при цьому 6 з них, які оперують під іноземними прапорами – у Маріуполі.

Через російську військову агресію 21 березня тільки у п'ятьох портах України частково здійснюються обробка флоту і відвантаження вантажів залізницею та автотранспортом.