В ЄС пропонують звільнити Угорщину, Словаччину і Чехію від нафтового ембарго до 2024 року – ЗМІ

ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ, дозволивши Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Усі інші країни-члени блоку поступово припинятимуть імпорт до кінця цього року, як було запропоновано спочатку.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що виступає проти початкової пропозиції ЄС заборонити російську нафту, заявивши, що це рівнозначно "ядерній бомбі", яка скидається на економіку його країни.

Він сказав, що хоче п'ятирічного звільнення від заборони на нафту, нагадує Bloomberg.

Переговори країн щодо шостого пакету продовжаться у п'ятницю, і будуть довгими та складними, очікує агентство.

За даними Reuters, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії оновлено щодо нафтового ембарго.

"Ембарго набуде чинності не через шість місяців після схвалення, а через дев'ять. Також Євросоюз допоможе оновити пов'язану інфраструктуру країнам, які найбільше залежать від російської нафти", - пишуть журналісти Reuters.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

В уряді Угорщини заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці країни.

Словаччина також заявила, що наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти, якщо вона стане об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії. З пропозицією Єврокомісії також не згодна Чехія.

Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою".

Економічна правда