Японія після відеозустрічі лідерів G7 погодилась на нафтове ембарго проти РФ

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив після недільної онлайн-зустрічі лідерів G7, що Японія запровадить ембарго на імпорт російської сирої нафти у рамках рішення G7 протидіяти вторгненню Росії в Україну.

Про це пише CNN.

"Єдність G7 має важливе значення в даний час, і на основі заяви лідерів G7 ми вирішили вжити заходів для принципового ембарго на російську нафту", – сказав Кісіда.

За його словами, це "важке рішення", оскільки Японія "покладається на імпорт для більшості своїх енергетичних ресурсів".

При цьому, Кісіда не вказав терміни ембарго Японії на імпорт російської нафти.

Нагадаємо:

Лідери країн "Групи семи" після онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти Росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.

Раніше міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив, що Японія не буде найближчим часом запроваджувати ембарго на нафту з РФ - у країни "обмежені" енергетичні ресурси, тому їй буде важко негайно наслідувати приклад ЄС.

Економічна правда