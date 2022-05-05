Японія не буде негайно запроваджувати ембарго на нафту з РФ

Японія не буде найближчим часом запроваджувати ембарго на нафту з РФ - у країни "обмежені" енергетичні ресурси, тому їй буде важко негайно наслідувати приклад ЄС.

Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда, передає Kyodo.

За його словами, Японія має "обмежені ресурси" в енергетиці, тому країні "було б важко негайно наслідувати" приклад ЄС.

При цьому він заявив, що країнам, які можуть обмежити імпорт енергоресурсів із Росії, важливо координуватися.

Хагіуда додав, що Японія готова обговорювати нові санкції проти Росії в рамках G7, дотримуючись пропозиції президента США Джо Байдена.

Минулого фінансового року на нафту з Росії припало 4% всього нафтового імпорту Японії, російський газ відповідав за 9% японського імпорту, російське вугілля — за 11% вугільного імпорту, пише Reuters.

Нагадаємо:

У Єврокомісії нарешті вирішили озвучити деталі Шостого пакета економічних санкцій проти Росії. Загалом він включатиме 4 ключових елементи.

Четвертий ключовий і найболючіший — поступове нафтове ембарго.

Зокрема, проти такого санаційного кроку вже виступила Угорщина, яка вважає, що ембарго на російську нафту зашкодить її енергетичній безпеці.

У ЄС, зі свого боку, пропонують дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту протягом наступних 20 місяців, хоча повне ембарго для решти ЄС має запрацювати за 6 місяців.

Крім нафти ЄС хоче відмовитися ще й від російських нафтопродуктів. Термін повної відмови — до кінця 2022 року.

Економічна правда