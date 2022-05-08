ЄС розглядає заборону страхування суден, які перевозять російську нафту – WSJ

В ЄС у рамках нового пакету санкцій розглядають можливість заборонити страхування суден, які перевозять російську нафту.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що цей крок спрямований на блокування доступу РФ до світового ринку нафти та доходів від її експорту.

"Санкції щодо страхування завадять експорту для покупців в Азії та інших країнах, оскільки європейські компанії страхують більшу частину світової торгівлі нафтою", - наголошує WSJ.

"Насправді це було б дуже сильною перешкодою для експорту російської нафти", - заявив Ларс Барстад, виконавчий директор Frontline Ltd., яка володіє одним із найбільших у світі танкерних флотів.

Газета зауважує, що міжнародна група клубів взаємного страхування P&I, до якої входять клуби-члени у Британії, Норвегії, ЄС та інших країнах, забезпечує страхування P&I приблизно 95% від всього тоннажу світового танкерного флоту.

За словами Барстада, такі санкції підштовхнуть російську нафту до тіньового ринку, на якому працюють менш відомі трейдери та судновласники, котрі бажають працювати без страхування. Такий ринок дозволив Ірану та Венесуелі продовжувати експортувати нафту в останні роки, пише WSJ.

"Для Росії доставка незастрахованої нафти може бути складнішою, ніж у випадку з Іраном. Судна, які виходять з портів країни в Балтійському морі, пливуть біля узбережжя Данії на шляху до Північного моря. За словами аналітиків і судновласників, влада Данії може неохоче дозволяти таким кораблям проходити поблизу її берегової лінії", - йдеться у статті.

За словами виконавчого директора Euronav NV, у разі таких обмежень російські компанії "не зможуть продати всю нафту, яку вони зараз видобувають".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ, дозволивши Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року.

В уряді Угорщини заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці країни.

Словаччина також заявила, що наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти, якщо вона стане об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії. З пропозицією Єврокомісії також не згодна Чехія.

Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою".

Економічна правда