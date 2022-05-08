Окупанти вивозять із Запорізької області підготовлену для експорту олію

Російські загарбники вивозять олію з Пологівського олійноекстраційного заводу в Запорізькій області, яку завод готував для відвантаження іноземним партнерам.

Про це у Facebook повідомила омбудсман Людмила Денісова.

"Російські загарбники викрадають українську продукцію з тимчасово захоплених територій Запорізької області. Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод.

Наразі звідти вивозять олію. Її підприємство готувало для відвантаження іноземним партнерам, які вже відчувають нестачу високоякісної української продукції.

До окупації це було одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району", - написала Денісова.

Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився, а у Європі вже готуються до дефіциту цього продукту.

Денісова нагадала, що викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Читайте також: Украв, вивіз, у Москву. Як окупанти намагаються продати крадене українське зерно іншим країнам

Економічна правда