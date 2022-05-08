Найбільші південнокорейські криптобіржі блокують російські IP-адреси
Найбільші південнокорейські криптовалютні біржі Upbit, Bithumb, Gopax та Korbit блокують російські IP-адреси.
Про це пише найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.
В Upbit, найбільшій корейській криптобіржі, пояснили блокування рекомендацією Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
У біржі заявили, що можуть відхилити запити на зняття коштів, якщо виявиться, що вони пов’язані з Росією.
"Інша корейська біржа Gopax заморозила близько 20 облікових записів, зареєстрованих російськими користувачами, і заборонила IP-адреси з Росії.
Bithumb і Korbit також заблокували доступ з російських IP-адрес", - пише агентство.
Нагадаємо:
Облікові записи користувачів криптобіржі Binance з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує €10 000, будуть обмежені через санкції ЄС проти Росії.
Криптобіржа Coinbase розіслала частині користувачів із РФ попередження про блокування акаунтів із 31 травня через санкції: щоб цього уникнути, треба надати документи, які підтверджують, що власник криптогаманця не підпадає під санкції ЄС.
Економічна правда
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