Розібрали за три хвилини: у Rozetka розповіли, як продавали марку з "русскім кораблем"

Навантаження на маркетплейс Rozetka після старту продажів останніх 5 тисяч аркушів із марками з "русскім кораблем" сягало 2500 людей на секунду – за три хвилини продажу марки розібрали.

Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Продажі розпочалися о 10:00 у суботу – доступні були 5 тисяч аркушів марок, що залишилися з мільйонного тиражу марок, присвяченіх фразі "Русский военный корабль, иди нах*й". Чечоткін зазначив, що вже о 10:03 дві з половиною тисячі людей на секунду оформлювали купівлю марок на Rozetka.

"Це навантаження перевищувало навантаження чорної п’ятниці в десятки разів. При тому, що ми спокійно витримуємо мільйони людей на день, мільйон людей на годину ми ще не навчилися", – розповів він. ІТ команда компанії відновила роботу сайту за годину.

Але, продовжив Чечоткін, марок вже не було: "Бо їх не було з 10:03". Поодиноким користувачам вдалося придбати марки протягом години, коли навантаження на системи падало, але співзасновник компанії назвав це "щасливим виключенням".

Нагадуємо:

Укрпошта обмежила продаж марок "в одні руки" із фразою про правильний напрямок руху російського воєнного корабля через надвисокий попит.

12 квітня Укрпошта ввела в обіг нову марку із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й".

Марку випустили мільйонним тиражем двома номіналами для внутрішнього користування та відправки за кордон





