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НБУ: перевага пропозиції робочої сили над попитом тисне на зниження зарплат

Субота, 7 травня 2022, 14:13 - Ілля Колдомасов

В Нацбанку заявили, що перевага пропозиції робочої сили над попитом тисне на зарплати в бік зниження. 

Про це йдеться на сайті установи.

Там відзначають, що поступово відновлюється активність на ринку праці після значного падіння в березні. Зокрема, зниження кількості вакансій у квітні припинилося. 

Нагадуємо:

Середня заробітна плата нових співробітників знизилася на 10% в порівнянні з показниками на першу половину лютого 2022 року.

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Економічна правда
Укр / Рус
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