НБУ: перевага пропозиції робочої сили над попитом тисне на зниження зарплат
Субота, 7 травня 2022, 14:13 -
В Нацбанку заявили, що перевага пропозиції робочої сили над попитом тисне на зарплати в бік зниження.
Про це йдеться на сайті установи.
Там відзначають, що поступово відновлюється активність на ринку праці після значного падіння в березні. Зокрема, зниження кількості вакансій у квітні припинилося.
Нагадуємо:
Середня заробітна плата нових співробітників знизилася на 10% в порівнянні з показниками на першу половину лютого 2022 року.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"