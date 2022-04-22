Середня зарплата за вакансіями знизилась на 10%

Середня заробітна плата нових співробітників знизилася на 10% в порівнянні з показниками на першу половину лютого 2022 року.

Про це йдеться у результатах дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

Так, середня заробітна плата у квітні у всіх відкритих вакансіях становить 18,7 тис грн.

Найменше постраждала від кризи на ринку праці ІТ-галузь. Частка пропозицій роботи для ІТ-фахівців значно перевищує пропозиції роботи для представників інших професій.

В середньому по всім регіонам України айтівцям в квітні пропонують 108,1 тис грн, в минулому місяці середня заробітна плата в ІТ-сфері становила 86,5 тис грн.

Середня заробітна плата у вищому менеджменті в квітні становить 63,2 тис грн. Проте в умовах війни кількість пропозицій роботи для директорів значно знизилася.

Новою тенденцією на ринку праці є те, що стикаючись з проблемами працевлаштування через вкрай низьку кількість вакансій, висококваліфіковані спеціалісти, зокрема, фахівці топового рівня погоджуються на посади нижчої кваліфікації.

До п’ятірки професійних сфер, в яких в квітні пропонують високі зарплати, увійшли також спеціалісти сфери маркетинг, реклама, PR з середньою місячною виплатою 26,6 тис грн, фахівці зі сфери видобуток сировини (26,5 тис грн), а також спеціалісти сфери будівництва (25,3 тис грн).

До п’ятірки професій з найнижчими зарплатами в квітні увійшли менеджери з персоналу (15,5 тис грн), фахівці сфери медицини, фармацевтики (14,9 тис грн), фахівці сфери HoReCa (14 тис грн). Найнижчі зарплати в квітні в середньому пропонують у сільському господарстві (13,3 тис грн) та в автомобільному бізнесі (11 тис грн).

Київ, який у березні втратив лідерство по розміру заробітної плати, поступово повертає свої позиції. В січні в столиці в середньому пропонували 31 тис грн, в першій половині лютого – 30,2 тис грн, в березні – 25 тис грн, а в квітні пропонують в середньому 26 тис грн.

Серед регіонів з високою середньою заробітною платою в квітні є Дніпропетровська область (25,6 тис грн), Львівська область (24,8 тис грн), Полтавська область (23,4 тис грн) та Одеська область (23 тис грн).

Найнижчі заробітні плати пропонують у Хмельницькій області (в середньому в квітні 14,5 тис грн), Чернівецькій області (14 тис грн), Івано-Франківській області (13,6 тис грн), Тернопільській області (13,5 тис грн). До регіонів з найнижчою середньою заробітною платою в квітні приєдналася Харківська область із показником 11,5 тис грн.

Опитування показало, що дві третини готові отримувати меншу заробітну плату, аби лише влаштуватися на роботу. Найбільша частка з тих, хто готовий піти на поступки у переговорах про заробітну плату, можуть знизити бажану суму на 10-25%.

Економічна правда