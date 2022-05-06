Відновилося будівництво майже 500 ЖК

Забудовники станом на 6 квітня відновили будівництво 427 житлових комплексів.

Про це Інтерфакс-Україна повідомили у ЛУН.

Там зазначили, що відновлення будівництва розпочалося здебільшого у квітні.

За даними порталу, 80% відновлених будівництв знаходяться у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Регіони з активними бойовими діями не брали участь у дослідженні.

Київський регіон як найбільший зараз відновився лише на 12%, а в Одесі зараз йде робота на близько 60% будівництв.

Там додали, що про повсюдне підвищення цін у зв'язку з відновленням будівництва говорити поки що зарано.

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В Україні відновлено проведення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно.





