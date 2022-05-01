В Україні відновили купівлю-продаж нерухомості

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В Україні відновлено проведення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

З початком широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України робота реєстрів була зупинена задля безпеки та захисту даних.

З часом доступ до частини реєстрів був відновлений на певній частині території України, а також визначені особливості нотаріальної діяльності та функціонування єдиних та державних реєстрів в умовах воєнного стану.

"Наступним кроком стало унормування особливостей надання нотаріальних послуг, зокрема щодо посвідчення правочинів із нерухомістю, а також доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою відновлення функціонування ринку нерухомості та державної реєстрації прав на неї та бізнесу", – заявили у міністерстві.

Згідно з постановою уряду, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням особливостей (заборон).

Зокрема, українці не можуть:

вчиняти дії за довіреністю від імені фізичних осіб; передавати майно до статутного капіталу або отримувати у зв'язку з виходом із товариства; відчужувати нерухомість раніше ніж за місяць; вчиняти нотаріальні дії поза межами області тощо.

Економічна правда