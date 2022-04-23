РФ хоче контрафактом ввозити Apple, Tesla, Jaguar та інші бренди
Росія підготувала перелік товарів, які буде ввозити контрафактом: серед них автомобільні бренди Tesla, та Jaguar, технологічні бренди Apple та Samsung, консолі XBox та Play Station і десятки інших виробників.
Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на наказ Мінпромторгу у розпорядження агентства.
В РФ контрафакт називають "паралельним імпортом", який передбачає ввезення в країну без дозволу правовласника товар, продаж якого розпочався в інших країнах світу.
Істотне місце у списку займають автомобільні марки та матеріали, а також супутні товари, з ними пов'язані: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover.
У переліку значаться двигуни та частини для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen тощо, зазначені шини Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.
Щодо смартфонів і техніки, контрафакт хочуть ввозити під марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel тощо, побутової техніки Electrolux, Miele, Siemens, Dyson тощо. приставок X-Box, PlayStation, Nintendo.
Також до переліку увійшло обладнання для низки галузей: видобуток корисних копалин, електроенергетика, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство, лісопереробка.
Нагадуємо:
Мінпромторг РФ пропонує дозволити ввозити без дозволу правовласників все, крім сільгосппродукції.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"