РФ хоче контрафактом ввозити Apple, Tesla, Jaguar та інші бренди

getty images

Росія підготувала перелік товарів, які буде ввозити контрафактом: серед них автомобільні бренди Tesla, та Jaguar, технологічні бренди Apple та Samsung, консолі XBox та Play Station і десятки інших виробників.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на наказ Мінпромторгу у розпорядження агентства.

В РФ контрафакт називають "паралельним імпортом", який передбачає ввезення в країну без дозволу правовласника товар, продаж якого розпочався в інших країнах світу.

Істотне місце у списку займають автомобільні марки та матеріали, а також супутні товари, з ними пов'язані: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover.

У переліку значаться двигуни та частини для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen тощо, зазначені шини Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Щодо смартфонів і техніки, контрафакт хочуть ввозити під марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel тощо, побутової техніки Electrolux, Miele, Siemens, Dyson тощо. приставок X-Box, PlayStation, Nintendo.

Також до переліку увійшло обладнання для низки галузей: видобуток корисних копалин, електроенергетика, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство, лісопереробка.

Нагадуємо:

Мінпромторг РФ пропонує дозволити ввозити без дозволу правовласників все, крім сільгосппродукції.