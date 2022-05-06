Підсанкційний російський Сбєрбанк продає "дочку" в Казахстані – ЗМІ

Підсанкційний російський Сбєрбанк через санкції збирається продати свою казахстанську "дочку" Сбєрбанк Казахстан. Основний претендент - казахстанський держхолдинг "Байтерек".

Про це пише російське ділове видання Frank Media із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що холдинг може викупити банк разом з партнером - Європейським банком реконструкції та розвитку, який може приєднатись до угоди на другому етапі.

Сбєрбанк Казахстан займає 4 місце в банківській системі країни за обсягом активів, які на 1 квітня становили $6,2 млрд, капітал дорівнював $848,7 млн.

При цьому, за даними джерел видання, сума операції навряд чи перевищить 0,3-0,5 капіталу, що становить близько $250-425 млн.

За словами співрозмовників видання, важливою умовою, на якій наполягає Сбєрбанк, є можливість повернути міжбанківські кредити на 150 млрд рублів ($2,2 млрд), видані "дочці" незадовго до початку війни з Україною.

За словами одного із співрозмовників, після санації "Сбєрбанку Казахстан" державним холдингом "Байтерек", "приблизно через рік" можлива приватизація цього активу.

"На користь місцевого гравця, не російського", - додає співрозмовник.

Нагадаємо:

Банк "ЦентрКредит" закрив угоду щодо придбання 100% простих акцій АТ ДБ "Альфа-Банк" Казахстан. Після перереєстрації банк працюватиме під новим брендом ECO BANK.

Економічна правда