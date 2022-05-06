Криптовалюти не допоможуть Росії обійти західні санкції – Moody's
Криптовалюти не зможуть допомогти РФ вести торгівлю та бізнес в обхід західних санкцій - через обмежений ринок та застосування на біржах механізмів з відстеження платежів.
Про це йдеться у звіті рейтингового агентства Moody's, пише РБК.
Аналітики звертають увагу на низьку ліквідність та обмежений розмір ринку криптовалют у Росії. На біржі ліквідність пари рубль/біткоїн становить близько $200 000, на позабіржових торгових сервісах - близько $30 млн на день.
Російські фінансові інститути, у свою чергу, щодня проводять міжнародні операції на суму близько $46 млрд, 80% з яких проходять у доларах, свідчать дані Мінфіну США.
У Moody's також зазначають зростаючу прозорість криптовалютних торгових майданчиків.
Криптобіржі, що регулюються, повинні відповідати вимогам законодавства проти відмивання коштів, а також "відстежувати та відключати облікові записи з чорного списку", кажуть експерти.
За їх словами, це також ускладнює використання криптовалюти для обходу санкцій.
У Moody's додають, що деякі незаконні майданчики, які працювали на російську аудиторію, самі потрапили під західні санкції. Експерти, зокрема, навели приклад даркнет-платформи Hydra Market і криптовалютної біржі Garantex Europe OU, яка була зареєстрована в Естонії, але, за версією Мінфіну США, працювала переважно з Москви та Санкт-Петербурга.
Нагадаємо:
Ринок криптовалют вважається занадто малим, щоб дозволити обійти санкції, запроваджені проти РФ, писав раніше Bloomberg.
Економічна правда
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