Ринок криптовалют занадто малий, щоб стати інструментом обходу санкцій проти РФ – Bloomberg

Ринок криптовалют вважається занадто малим, щоб дозволити обійти санкції, запроваджені проти РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на експертів та учасників ринку.

"Криптовалюта не виглядає успішним інструментом для уникнення санкцій, які США та їхні європейські союзники запровадили проти російських організацій та окремих осіб, включаючи президента Володимира Путіна, після вторгнення РФ в Україну", - заявила група криптоекспертів.

На банківському комітеті Сенату США експерти заявили, що ринок криптовалют занадто малий, щоб обслуговувати глобальний обхід санкцій росіянами.

"Ми не бачили доказів того, що Росія чи Путін систематично використовували криптовалюти для ухилення від санкцій", - сказав Джонатан Левін, співзасновник аналітичної компанії Chainalysis Inc., яка продає уряду послуги з боротьби з відмиванням грошей.

Законодавці США, у тому числі сенатор Елізабет Уоррен, висловили занепокоєння, що біткоїн може ускладнити для держав відстежування порушників санкцій.

Але, за словами колишнього директора FinCEN Майкла Мосьє, ліквідності криптовалютного ринку не вистачає, щоб "перемкнутися за одну ніч і перевести економіку країни з G20 на криптовалюту".

Економічна правда