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Укр / Рус

Шмигаль: у ЄС активно обговорюють передачу арештованих активів РФ Україні

Четвер, 5 травня 2022, 21:55
 
фото: telegram шмигаля

У Європейському Союзі триває активна дискусія щодо передачі арештованих російських активів на користь України.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками Міжнародної конференції донорів у Варшаві.

"Арештовані активи РФ мають піти на відновлення зруйнованого в Україні майна. Це питання справедливості", – повідомив Шмигаль. "У ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок".

Раніше зазначалося, що аналогічні розмови також тривають у США. Група сенатори, серед яких Шелдон Вайтгаус від демократів і республіканка Південної Кароліни Ліндсі Ґрем, наполягають на ухваленні закону, який би розширив повноваження щодо конфіскації для фінансування відбудови України. 

Нагадуємо:

Варшава каже, що власність російських олігархів, постраждалих від санкцій, а також сотні мільярдів євро резервів центрального банку Росії, заморожених західними державами, мають бути доступними для витрат на відбудову України.



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Економічна правда
Укр / Рус
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