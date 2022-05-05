Шмигаль: у ЄС активно обговорюють передачу арештованих активів РФ Україні
У Європейському Союзі триває активна дискусія щодо передачі арештованих російських активів на користь України.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками Міжнародної конференції донорів у Варшаві.
"Арештовані активи РФ мають піти на відновлення зруйнованого в Україні майна. Це питання справедливості", – повідомив Шмигаль. "У ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок".
Арештовані активи рф мають піти на відновлення зруйнованого в Україні 🇺🇦 майна. Це питання справедливості. Такі слова почув сьогодні від керівників європейських країн на полях конференції донорів. У #ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок. pic.twitter.com/rqpy7koOk6— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) May 5, 2022
Раніше зазначалося, що аналогічні розмови також тривають у США. Група сенатори, серед яких Шелдон Вайтгаус від демократів і республіканка Південної Кароліни Ліндсі Ґрем, наполягають на ухваленні закону, який би розширив повноваження щодо конфіскації для фінансування відбудови України.
Нагадуємо:
Варшава каже, що власність російських олігархів, постраждалих від санкцій, а також сотні мільярдів євро резервів центрального банку Росії, заморожених західними державами, мають бути доступними для витрат на відбудову України.
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