Шмигаль: у ЄС активно обговорюють передачу арештованих активів РФ Україні

фото: telegram шмигаля

У Європейському Союзі триває активна дискусія щодо передачі арештованих російських активів на користь України.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками Міжнародної конференції донорів у Варшаві.

"Арештовані активи РФ мають піти на відновлення зруйнованого в Україні майна. Це питання справедливості", – повідомив Шмигаль. "У ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок".

Арештовані активи рф мають піти на відновлення зруйнованого в Україні 🇺🇦 майна. Це питання справедливості. Такі слова почув сьогодні від керівників європейських країн на полях конференції донорів. У #ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок. pic.twitter.com/rqpy7koOk6 May 5, 2022

Раніше зазначалося, що аналогічні розмови також тривають у США. Група сенатори, серед яких Шелдон Вайтгаус від демократів і республіканка Південної Кароліни Ліндсі Ґрем, наполягають на ухваленні закону, який би розширив повноваження щодо конфіскації для фінансування відбудови України.

Нагадуємо:

Варшава каже, що власність російських олігархів, постраждалих від санкцій, а також сотні мільярдів євро резервів центрального банку Росії, заморожених західними державами, мають бути доступними для витрат на відбудову України.





