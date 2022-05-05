Усі ресторани McDonald’s залишаться зачиненими до кінця війни

Ресторани мережі McDonald’s залишаться зачиненими до завершення бойових дій задля безпеки працівників, їхні заробітні плати збережено.

Про це повідомила пресслужба McDonald’s у коментарі ZAXID.NET.

Ресторани не відчинилися у перший день повномасштабної війни 24 лютого, і не працюватимуть до завершення бойових дій – "допоки зберігатимуться загрози атак". Усі продукти, які зберігались в ресторанах мережі, передали в гуманітарні штаби.

Зараз компанія займається гуманітарною допомогою та продовжує виплачувати у повному обсязі зарплати 10 тисячам своїх працівникам в Україні.

Нагадуємо:

McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.