В Аерофлоті вирішили поберегти нерви іноземним акціонерам і не публікувати фінзвітність
Четвер, 5 травня 2022, 20:21 -
Російський аерофлот, який на 57% належить державі, вирішив не публікувати фінансову звітність за I квартал.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Там пояснили це тим, що на даний момент через обмеження деякі акціонери не можуть приймати інвестиційні рішення.
"Таке розкриття інформації може поставити низку зацікавлених сторін у більш вигідне становище щодо інших", - йдеться у повідомленні "Аерофлоту".
Нагадуємо:
З 28 лютого в РФ заборонили іноземним юридичним та фізичним особам продавати російські цінні папери.
Близько 40% акцій Аерофлоту перебувають у вільному обігу, тобто можуть належати стороннім акціонерам, зокрема іноземним.
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