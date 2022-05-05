В Аерофлоті вирішили поберегти нерви іноземним акціонерам і не публікувати фінзвітність

Російський аерофлот, який на 57% належить державі, вирішив не публікувати фінансову звітність за I квартал.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Там пояснили це тим, що на даний момент через обмеження деякі акціонери не можуть приймати інвестиційні рішення.

"Таке розкриття інформації може поставити низку зацікавлених сторін у більш вигідне становище щодо інших", - йдеться у повідомленні "Аерофлоту".

Нагадуємо:

З 28 лютого в РФ заборонили іноземним юридичним та фізичним особам продавати російські цінні папери.

Близько 40% акцій Аерофлоту перебувають у вільному обігу, тобто можуть належати стороннім акціонерам, зокрема іноземним.