ЗМІ: У РФ заборонили іноземцям продавати російські цінні папери

Центральний банк Росії наказав професійним учасникам фондового ринку з ранку понеділка призупинити виконання всіх розпоряджень іноземних юридичних та фізичних осіб щодо продажу російських цінних паперів.

Про це пише reuters із посиланням на відповідний документ.

У повідомленні йдеться, що заходи вживаються регулятором "у зв'язку з поточною кризою на фінансовому ринку та з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів інвесторів на фінансових ринках".