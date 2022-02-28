ЗМІ: У РФ заборонили іноземцям продавати російські цінні папери
Понеділок, 28 лютого 2022, 09:21
Центральний банк Росії наказав професійним учасникам фондового ринку з ранку понеділка призупинити виконання всіх розпоряджень іноземних юридичних та фізичних осіб щодо продажу російських цінних паперів.
Про це пише reuters із посиланням на відповідний документ.
У повідомленні йдеться, що заходи вживаються регулятором "у зв'язку з поточною кризою на фінансовому ринку та з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів інвесторів на фінансових ринках".
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