Японія заморозить активи ще 140 росіян

Японія заморозить активи 140 росіян та поширить експортні обмеження на російські військові підприємства.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда.

Кісіда, виступаючи в Лондоні після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, додав, що зараз настав час для країн G7 зміцнити свою єдність.

Раніше під японські санкції потрапили сотні росіян, серед яких президент РФ Володимир Путін, мільярдери Олексій Мордашов та Віктор Вексельберг.

Напередодні міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив, що Японія не буде найближчим часом запроваджувати ембарго на нафту з РФ - у країни "обмежені" енергетичні ресурси, тому їй буде важко негайно наслідувати приклад ЄС.

Економічна правда