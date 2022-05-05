Росіяни не запровадили рублі на Херсонщині 1 травня попри заяви

ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Попри гучні заяви росіян про те, що з 1 травня на окупованих ними територіях України в обіг вводиться рубль, українська гривня там продовжує залишатися єдиним платіжним засобом.

Про це йдеться у статті Ярослава Вінокурова та Ольги Кириленко.

Наприкінці квітня російські медіа поширили заяву одного з російських "гауляйтерів" Херсонщини про те, що з 1 травня на цій території в обіг введуть російську валюту.

На 4 травня співрозмовники ЕП, які перебувають в окупованих Росією містах Херсонщини, не зустрічали жодних ознак переходу на російську валюту.

"В основному у містах зараз у нас одна валюта – гривня. Заяви були тільки на словах від нібито "голови" "Каховського адміністративного району", що треба буде "брати в обіг російський рубль". Але ніяких виплат чи пенсій у рублях не було", – ділиться Віктор з Нової Каховки.

Те, що рублі так і не почали запроваджувати на окупованих територіях, ЕП підтвердив і мер Херсона Ігор Колихаєв.

"Рублів в обігу поки немає. Російська армія отримує зарплату в рублях, вони йдуть в обмінник і там міняють ці рублі. В обігу ходять гривні, долари", – зазначив він.

Серед мешканців великих міст Херсонської та Запорізької областей ширяться чутки, що невеликі крамниці та АЗС на околицях окупованих міст або на адміністративній межі з Кримом вже приймають рублі у якості оплати чи оголосили про намір зробити це. Проте жоден з опитаних ЕП мешканців окупованих міст з такими випадками особисто не зустрічався.

Запровадження "рублевої зони" – стандартний етап окупації Росією чужих територій. Такі дії вони проводили ще під час війни у Грузії. В Україні росіяни запровадили в обіг рублі практично одразу після так званого "референдуму" у Криму та в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Введення в обіг своєї валюти на захоплених територіях не приносить ніякої економічної вигоди для РФ.

Потенційна вигода від запровадження рублів на тимчасово окупованих після 24 лютого територіях України може полягати хіба в розширенні ринків збуту для деяких російських товаровиробників. Тобто, останні реалізовуватимуть свою продукцію в магазинах захоплених українських населених пунктів.

Однак ця вигода доволі примарна, враховуючи постійні бойові дії, та й скористатися нею зможуть лише декілька компаній, наближених до владної верхівки Кремля.

Детальніше читайте за посиланням: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій?

Економічна правда