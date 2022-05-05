Британія відкликала у Московської біржі статус визнаної фондової біржі: що це означає

Податковий регулятор Великої Британії відкликав у Московської біржі статус визнаної фондової біржі - рішення набуло чинності 5 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Велика Британія анонсувала це рішення у середині квітня.

Це означає, що інвестори не зможуть отримати доступ до податкових пільг у Великій Британії в майбутньому при торгівлі цінними паперами на російській біржі. Наприклад, звільнення від податку на відсотки з кваліфікованих єврооблігацій та можливість внесення акцій на індивідуальний ощадний рахунок.

Визнаний статус фондової біржі - це класифікація, яку надає регулятор з метою спрощення оподаткування кваліфікованим фондовим біржам. Як зазначила міністерка фінансів країни Люсі Фрейзер, "скасування визнання Московської фондової біржі дає чіткий сигнал, що нових інвестицій в Росію не буде".

Британський регулятор наголошує, що такі заходи викликані, зокрема, обмеженнями Центробанку РФ, які забороняють брокерам продавати активи за дорученням нерезидентів. Це означає, що біржа більше не працює відповідно до комерційних стандартів.

Рішення не стосуватиметься інвестицій, які були зроблені до дати відкликання статусу.

Економічна правда