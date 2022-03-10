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Рада планує націоналізувати активи росіян та українців-колаборантів

Четвер, 10 березня 2022, 11:00

У Верховній Раді України розробляють законопроєкт, який дозволить здійснити націоналізацію активів, які належить російським громадянам та українцям, яких визнають колаборантами.

Про це повідомив голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, йдеться у статті "Економічної правди".

"Зараз працюємо над новою редакцією, яка поширить дію закону і на російських громадян. Більше того, на громадян України, які будуть визнані колаборантами відповідно до рішення РНБО або суду", — повідомив Наталуха.

Зазначимо, що Верховна Рада 3 березня ухвалила закон, який дозволяє здійснювати націоналізацію активів країни-агресора, які розташовані на території України. Однак у законі йдеться лише про ті активи та підприємства, які належать безпосередньо російській державі або державним компаніям.

Економічна правда проаналізувала, скільки таких активів знаходяться в Україні та прийшла до висновку, що цей перелік дуже незначний. Починаючи з 2014 року Росія систематично знижувала свою присутність в Україні. Найбільше представництво держави-агресора було на банківському ринку, однак на другий день війни Національний банк України ухвалив рішення вивести з ринку та ліквідувати два російські державні банки.

Детальніше про те, які саме активи держава може націоналізувати вже зараз та який бізнес в Україні належить росіянам читайте у публікації: Терористична держава має заплатити. Які активи РФ та росіян можна націоналізувати?

Економічна правда

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