У Росії через санкції продовжує падати переробка нафти

На тлі санкцій ЄС і США проти РФ після її вторгнення в Україну обсяг переробки нафти в РФ продовжує скорочуватися - у квітні він зменшився на 7% щодо березня, до 670 тис тонн на добу.

Про це пише "Комерсант".

На прохання видання "Петромаркет" порахував, що первинна переробка нафти в Росії у квітні, за попередніми даними, знизилася порівняно з березнем на 7%, до приблизно 670 тис тонн на добу.

"Причому в межах місяця динаміка теж була негативною: як повідомляло видання 19 квітня, вона становила 675 тис тонн на добу. У Міненерго ще тоді пов'язували зниження переробки нафти щодо минулого місяця насамперед із ремонтними роботами на НПЗ, зазначаючи, що "це щорічне традиційне невелике зниження первинної переробки у квітні-травні", - йдеться у статті.

"Значне зниження рівня середньодобової нафтопереробки продемонстрували Уфимський НПЗ та ТАІФ-НК, які стоять у технологічному простої з 1 та 8 квітня відповідно; Туапсинський НПЗ "Роснефти", який пішов на гарячу циркуляцію ще в середині березня", - зазначає Ганна Лішневецька з "Петромаркету".

Істотне падіння завантаження сировиною спостерігалося також на Комсомольському, Ачинському, Ангарському НПЗ "Роснефти", додають аналітики.

Водночас низка НПЗ збільшили завантаження: Кірішський ("Сургутнафтогаз"), Омський ("Газпром нафта"), Новошахтинський ("Петон Інвест Технолоджі" Ігоря Мнушкіна), Нижегородський (ЛУКОЙЛ) та Яйський заводи Нафтохімсервіс" Юрія Кушнерова та Олександра Говора).

Ключовою причиною зниження нафтопереробки стали санкції США та ЄС, які ускладнили експорт вітчизняної нафти та нафтопродуктів.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у РФ через санкції падає переробка нафти - за першу половину березня російські НПЗ скоротили обсяги переробки на 6% відносно лютого і, найімовірніше, зниження продовжиться.

Економічна правда