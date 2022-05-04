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На Івано-Франківщині побудують 100 тисяч метрів квадратних житла для переселенців

Середа, 4 травня 2022, 10:50 - Олексій Павлиш

На Івано-Франківщині планують побудувати близько 100 тисяч метрів квадратних житла для сімей, які через війну втратили власні помешкання.

Про це повідомила у Telegram голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, квартири внутрішньо переміщеним особам одразу будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою та меблями.

Також розглядається можливість викупу уже готових квартир.

"Всі квартири перебуватимуть у державній власності. Після того, як буде відновлено будинки переселенців у містах, де вони жили до війни, вони переїдуть, а ці квартири надаватимуть військовослужбовцям та всім, хто стояв у черзі на житло", - пояснила Онищук.

Нагадаємо:

На Київщині побудують два житлові комплекси площею 50 тисяч квадратних метрів для осіб, які внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України залишились без житла.

Економічна правда

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