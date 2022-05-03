В Ірпені та Бородянці побудують 2 ЖК для тих, хто втратив житло

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На Київщині побудують два житлові комплекси площею 50 тисяч квадратних метрів для осіб, які внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України залишились без житла.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк та керівник гуманітарного штабу Олексій Кулеба провели нараду з представниками найбільших забудовників регіону, під час якої обговорили питання викупу та будівництва нового житла для людей, які постраждали внаслідок воєнної агресії Росії.

Наразі держава розробила два підходи до вирішення цього питання. Це викуп та будівництво нового житла для осіб, які внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України залишились без житла.

Фахівці адміністрації вже провели аналіз ринку нерухомості області. Загальна площа квартир, введених в експлуатацію та готових для викупу, становить понад 42 тис м².

Наразі із забудовниками проводяться консультації щодо рекомендованої ціни для викупу цих квартир. Окрім того, кожна квартира повинна мати всю необхідну сантехнику та меблі.

Також на території області планується побудувати два житлових комплекси на 50 тис м² кожний.

Вони будуть розташовані в населених пунктах, які найбільше постраждали від агресії Росії та мають найбільші руйнування житлового фонду. Мова йде про Ірпінь та Бородянку.

Території для цих майбутніх комплексів вже підібрані з урахуванням наближення до всіх необхідних комунікацій та дорожньої інфраструктури. Термін будівництва – до 5 місяців.

Крім самих житлових комплексів, запропонований проєкт передбачає будівництво бомбосховищ, дитячих майданчиків, закладів освіти та іншої соціальної інфраструктури.

Ескізи та технічні завдання цього проєкту будуть надані кожному забудовнику для вивчення та ухвалення рішень щодо участі в будівництві нового житла.

Економічна правда