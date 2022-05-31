Підсанкційний російський мільярдер Алекперов пішов з "Лукойла"
Акціонери "Лукойлу" припинили достроково повноваження російського мільярдера та засновника компанії Вагіта Алекперова на посаді президента – він очолював компанію майже 30 років.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужба компанії.
Новим президентом "Лукойла" призначили Вадіма Воробйова, яки дотепер був першим виконавчим президентом компанії та був членом правління.
Алекперов був президентом ЛУКОЙЛу з 1993 року. Він залишив раду директорів і посаду голови компанії 21 квітня, наголосивши, що вона більше "в жодному разі" не пов'язана з ним.
Він пояснив своє рішення персональними санкціями Британії та Австралії, які могли б завадити розвитку нафтогазової компанії. Лондон та Канберра заборонили йому в'їзд на свою територію та заблокували всі активи.
Нагадуємо:
Засновник, співвласник та гендиректор російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов покинув раду директорів та достроково склав повноваження голови компанії.
У середині квітня Алекперов потрапив до списку санкцій Великої Британії. Forbes Russia оцінює його статки в 10,5 млрд дол.