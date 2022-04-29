Річна інфляція в єврозоні у квітні оновила рекорд шостий місяць поспіль

Інфляція у єврозоні досягла рекордного рівня шостий місяць поспіль, оскільки ціни на енергоносії та продукти різко зростають.

Про це пише CNBC із посиланням на дані Статистичного управління Європейського Союзу.

У квітні інфляція в єврозоні в річному вимірі досягла 7,5%, у березні цей показник становив 7,4%.

При цьому, основним драйвером інфляції стали енергоносії, які подорожчали на 38% у річному вимірі (у березні ціни на них зросли на 44,4%).

Також зросли ціни на продукти харчування, алкоголь та тютюн (6,4% порівняно з 5% у березні), промислові товари (3,8% проти 3,4% у березні) та послуги (3,3% проти 2 ,7% у березні).

Найбільша інфляція зафіксована у країнах Балтії: Естонії (19%), Литві (16,6%) та Латвії (13,2%), а також Нідерландах (11,2%) та Словаччині (10,9%). В інших країнах єврозони зростання цін не досягло 10%.

За словами віце-президента ЄЦБ Луїса де Гіндоса, єврозона близька до піку інфляції.

ЄЦБ очікує уповільнення зростання цін у другій половині року, хоч і прогнозує досить високу інфляцію через вартість енергоносіїв.

За словами Гіндоса, інфляція цього року буде вищою за 4%.

Водночас Bank of America очікує, що ЄЦБ протягом року чотири рази підвищить ставку на чверть процентного пункта, починаючи з липня, і ще двічі - у 2023 році.

Економічна правда