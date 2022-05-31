Окупанти хочуть "націоналізувати" судна, які лишились в порту Маріуполя: вивозять метал

Окупанти анонсували "націоналізацію" (де-факто - викрадення) 34 суден, що залишились в порту Маріуполя.

Про це у Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"На судно РМ3 росії було завантажено 2,5 тис тонн рулонної сталі і вирушило в порт Ростов-на-Дону.

Окрім того, окупанти вже анонсували "націоналізацію" де-факто вкрадення 34 судов, що залишись в порту. Вже розпочато процес їх перейменування та зміни прапорів", - додав Андрющенко.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що судно типу "Славутич" вийшло з Маріуполя з вантажем металу.

При цьому так званий "голова" так званого "ДНР" Денис Пушилін заявив, що у незаконного формування з'явиться "свій власний торговий порт за рахунок націоналізованих суден із порту Маріуполя".

"Частина суден перейде до юрисдикції "ДНР", прийнято вже відповідні рішення, і прапори, які будуть на них, теж уже зрозумілі. Дані суду буде перейменовано", - сказав Пушилін.

Раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський у коментарі ЕП зазначив, що на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Окупанти мають намір його вкрасти.

Економічна правда