Видача іпотеки в Росії у квітні впала втричі – дані Центробанку

У квітні 2022 року банки РФ надали позичальникам іпотечні житлові кредити на загальну суму 161,6 млрд рублів - це у 3,2 рази менше порівняно з березнем (521,3 млрд рублів) та 3,4 рази порівняно з квітнем 2021 року (551 млрд рублів).

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на дані на сайті Центробанку РФ.

При цьому, кількість наданих у квітні кредитів знизилася порівняно з березнем у 3,3 рази, до 49,4 тис зі 162,8 тис, порівняно з квітнем минулого року - у 3,9 рази зі 191,4 тис.

"Сукупний портфель рублевих іпотечних кредитів у квітні зменшився на 13,4 млрд рублів, або на 0,1%, до 12 трлн 436,8 млрд рублів, з урахуванням набутих прав вимог - до 12 трлн 678,5 млрд рублів. Зменшення обсягу портфеля відбулося вперше після січня 2017 року, коли він зменшився на 0,4% та березня 2015 року (-0,2%)", - йдеться у повідомленні.

А обсяг іпотечних кредитів, наданих у січні-квітні 2022 року, становив 1 трлн 486,7 млрд рублів, що на 13,3% менше, ніж за аналогічний період 2021 року (1 трлн 714,8 млрд рублів).

При цьому кількість наданих у перші чотири місяці поточного року кредитів знизилася порівняно із січнем-квітнем минулого року на 27,4% (442,8 тис проти 609,6 тис).

Зазначається, що середній розмір одного іпотечного кредиту у квітні становив 3,273 млн рублів, що на 2,2% більше, ніж у березні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у квітні в РФ видали вчетверо менше іпотек, ніж у березні, - такого падіння не спостерігалося навіть на початку пандемії 2020 року - про це свідчать дані бюро кредитних історій "Еквіфакс".

Економічна правда