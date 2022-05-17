"Історично максимальне падіння": видача іпотеки в Росії у квітні впала вчетверо

У квітні в РФ видали вчетверо менше іпотек, ніж у березні, - такого падіння не спостерігалося навіть на початку пандемії 2020 року.

Про це пише РБК із посиланням на статистику бюро кредитних історій "Еквіфакс".

Так, за квітень у РФ видали 37 200 іпотечних кредитів (на 77% менше за показник березня) на загальну суму 130,5 млрд рублів (мінус 75% порівняно з 529,3 млрд рублів минулого місяця).

За даними "Еквіфаксу", подібного зниження не спостерігалося навіть на початку пандемії, у квітні 2020 року, коли кількість та обсяг наданих позичок на житло знизилися на 43 та 36% відповідно.

"Історично падіння максимальне", - заявив гендиректор "Еквіфаксу" Олег Лагуткін.

За даними директора з маркетингу Національного бюро кредитних історій Олексія Волкова, видача іпотеки у квітні порівняно з березнем скоротилася на 60,7%. Він зазначив, що кількість звернень громадян за іпотечними кредитами у квітні 2022 року знизилася на 40,8% порівняно з березнем, на 58,9% - порівняно із "досанкційним" лютим.

На думку Лагуткіна, позичальники стали відмовлятися від іпотеки в умовах зростання ставок. 28 лютого у зв'язку з вторгненням РФ в Україну та санкціями проти РФ Банк Росії підняв ключову ставку з 9,5% до 20%. У квітні її було знижено до поточних 14%.

Економічна правда