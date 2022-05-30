Кабмін доручив передати арештовані облгази Чорноморнафтогазу

Кабінет Міністрів доручив АРМА передати в управління Чорноморнафтогазу раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там зазначили, що активи передають з метою усунення ризику збою, їх зупинки та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій до завершення здійснення процесуальних заходів.

Нагадуємо:

Суд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.