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Кабмін доручив передати арештовані облгази Чорноморнафтогазу

Понеділок, 30 травня 2022, 20:34

Кабінет Міністрів доручив АРМА передати в управління Чорноморнафтогазу раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем. 

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там зазначили, що активи передають з метою усунення ризику збою, їх зупинки та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій до завершення здійснення процесуальних заходів.

Нагадуємо:

Суд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Економічна правда
Укр / Рус
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