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У квітні з України вивезли у 5 разів більше олії, зерна і шроту, ніж у березні
У квітні з України було вивезено орієнтовно 1,1 млн тонн зерна, олії, шроту - це значно більше, ніж в березні, коли було менше 200 тисяч.
Про це у коментарі ЕП заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
"Бізнес активно знаходить нові маршрути і можливості для вивезення зерна. Це стало можливим за рахунок злагодженої роботи Мінінфраструктури, Укрзалізниці та Мінагрополітики", - додав міністр.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що у березні Україна проекспортувала аграрної продукції на 842 млн доларів проти 1,9 млрд доларів торік, але цьогоріч фактичний результат, насправді, значно менший.
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Економічна правда
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