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У квітні з України вивезли у 5 разів більше олії, зерна і шроту, ніж у березні

Вівторок, 3 травня 2022, 10:32 - Олексій Павлиш, Дмитро Дєнков

У квітні з України було вивезено орієнтовно 1,1 млн тонн зерна, олії, шроту - це значно більше, ніж в березні, коли було менше 200 тисяч.

Про це у коментарі ЕП заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

"Бізнес активно знаходить нові маршрути і можливості для вивезення зерна. Це стало можливим за рахунок злагодженої роботи Мінінфраструктури, Укрзалізниці та Мінагрополітики", - додав міністр.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у березні Україна проекспортувала аграрної продукції на 842 млн доларів проти 1,9 млрд доларів торік, але цьогоріч фактичний результат, насправді, значно менший.

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Економічна правда

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Мінагрополітики зерно олія
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