Український експорт агропродуктів у березні впав понад як удвічі – міністр

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У березні Україна проекспортувала аграрної продукції на 842 млн доларів проти 1,9 млрд доларів торік, але цьогоріч фактичний результат, насправді, значно менший.

Про це міністр агрополітики Микола Сольський розповів у інтерв’ю ЕП.

У фізичних обсягах ці суми перекладаються як 3,5 млн т зернових та 1,4 млн тонн відповідно. Проте фізичний обсяг вивезеної продукції цього березня становив лише 200 тисяч тонн, адже велика частина цьогорічного експорту була фактично вивезена у лютому і формально задокументована у березні.

Зниження обсягів спостерігалось по більшості товарних груп, але найбільше постраждали основні експортні позиції – зернові культури та рослинні олії, перш за все соняшникова.

Міністр наголошує, що березень не буде таким показовим, адже війна почалася лише 24 лютого, тож у березні всі орієнтувалися на війну, частина працівників почала шукати можливості, як вивозити інакше і налагоджувати процес.

"Очевидно, що це найбільше "дно" через мільйон причин. Зараз воно уже відстрілює вверх однозначно. Треба ще трохи часу", – каже Сольський. "Було близько 200 тисяч загалом всієї агропродукції за місяць, і можна вийти на 1,5-2 млн тонн. Для цього треба багато речей зробити, це все не буде за один місяць".

До війни в місяць було близько 5 млн тонн експорту через українські порти, зазначає міністр. Він додав, що наразі залишається 20 мільйонів тонн ще торішнього врожаю, які треба було вивезти цієї весни. Якщо до цих 20 млн тонн додасться ще умовних 30 млн тонн цьогорічного врожаю, вивозити їх доведеться "роками". Основним транспортом для цього наразі є залізниця, замість домінуючих раніше портів.

Про те, як вивезти 20 мільйонів тонн зерна без портів, як надовго нам вистачить запасів базових продуктів та якого імпортну побільшає на українських полицях читайте в інтерв’ю: "Навіть якщо війна закінчиться завтра, хвиля високих цін у світі буде ще 3-5 років". Аграрний міністр Микола Сольський